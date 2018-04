“Kontranapad njima i njihovim” je treći deo serijala započetog 2002. godine, kao odgovor na sve ono što je, prema rečima autora, u njegovom karakteru.

“Ja sam kao mlad čovek, neuspeo u sportu zbog toga što sam imao svoju glavu, što sam reagovao na nepravde, imao svoj sud i svoj stav i naravno da me to koštalo što se tiče sportske karijere. Kasnije se to prenosilo i u period mog društvenog angažmana i rada u sportu. Jednostavno, ja sam smatrao da smo mi, barem smo tako oblikovani ljudi, koji treba najvrednije stvari u sportu da plasiramo, afirmišemo i prenosimo na one koji dolaze”, rekao je Vislavski u emisiji Otvoreni ekran.