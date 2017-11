Kome i zašto smeta Ekološki pokret?

Ekološki pokret nepune tri decenije iznajmljivao je prostor od Poslovnog prostora, mada je prema rečima direktora Pokreta Nikole Aleksića postojao do sada pritisak da se ovo udruženje iseli i zaustavi njihov rad.

“Evo pogledajte, četiri puta su isključivali struju terorističkim putem, samo prvom spratu u objektu od četiri sprata. Svi su se zakupci iselili, molim vas, svi do poslednjeg. Godinu dana ekološki pokret je bio jedini zakupac na prvom spratu koji ima preko 1000 m2. Znate li vi koja je šteta napravljena gradskoj imovini tim postupkom? i tek posle godinu dana kada su videli da smo izdržali, pored svih pritisaka šalju finanijsku policiju našim sponzorima, maltretiraju ih, kažnjavaju i onda na kraju kažu to je zato što ste pomagali Ekološkom pokretu”, rekao je Nikola Alekić iz Ekološkog pokreta Novoga Sada.

Na taj način Ekološki pokret je ostao bez sredstava, zbog čega im je rad bio izuzetno otežan.

Uprkos svemu, zakup su plaćali, da bi se na kraju ispostavilo da su prema njegovim rečima plaćali više nego što je trebalo.

On tvrdi da je zbog te razlike svakog meseca plaćao više, zbog čega je sada u predplati, dodajući da se čeka odluka suda, nakon što je građevinski veštak utvrdio kolika je stvarna kvadratura, te se sada čeka ekonomsko finansijsko veštačenje.

“Ja sam molio sve Grad, Pokrajinu, Republiku, sačekajte samo konačnu odluku suda. Možda će sud doneti odluku da su oni nama dužni da vrate deo sredstava, jer mi smo navodno iseljeni zbog dugovanja, ali to dugovanje je bilo veštački i zlonamerno naduvano: prvo, zaračunavanjem 67% većeg poslovnog prostora od postojećeg, to je tih 35m2, a kada nisu mogli ni tako da nam naude i da nas oteraju u dugovanja, onda su nam podigli zakup za više od 300%, a to je nezakonito”, objašnajva on.