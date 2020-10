Koliko je Vojvodina autonomna?

Peti oktobar 1988. godine posebno je značajan za Vojvođane, a za neke od njih to je dana kada je pokrajina nepovratno izgubila svoju autonomiju. Partije okupljene u Vojvođanski front na svoj način su obeležile ovaj datum.

“Jogurt revolucija” u Vojvodini je imala velikog odjeka jer je prisilila pokrajinske partijske i upravne organe da podnesu ostavke i da odbace pojedine odredbe Ustava iz 1974. godine na samostalnost i otcepljenje. Branioci ustava iz 1974. nazivani su autonomašima i uklonjeni sa rukovodećih položaja.

I pored svega, smatra Odžić, Vojvodina i dalje živi, postoje vojvođanske institucije, poput Pokrajinskog parlamenta i vlade, a za to su, zaključio je on nazaslužniji građanke i građani Vojvodine, kao i predstavnici one Vojvodine koji su uporni u očuvanju njenog identiteta.