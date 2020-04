Kod kuće tokom vikenda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je nakon sastanka sa kriznim štabovima saopštio nove mere protiv širenja koronavirusa.

Prva se odnosi na zabranu kretanja od subote u 13h do ponedeljka u 5 ujutru. Druga na zabranu okupljanja više od dve osobe. Treća na šetnju kućnih ljubimaca koja je omogućena u periodu od 23h do 01h.

S obzirom na izmene ograničenja kretanja predstojećeg vikenda, Krizni štab za suzbijanje bolesti Kovid-19, kojim predsedava premijerka Ana Brnabić, doneo je odluku po kojoj će građani stariji od 65 godina moći će da kupe namirnice u radnjama u subotu, umesto u nedelju, od 4 do 7 časova ujutru i oni će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od 3 do 8 časova ujutru.

Broj ljudi na sahranama biće ograničen na deset, a udaljenost između ljudi moraće da bude dva metra.

Takođe, vlasnici pasa moći će ljubimce da izvedu u subotu od 23 časa do 1 posle ponoći, a u nedelju od 8 ujutru do 10 i od 23 do 1 čas.