U fondu Dečjeg odeljenja Gradske biblioteke u Novom Sadu ima više od 35 hiljada publikacija za decu svih uzrasta, a rukovoditeljka ovog odeljenja, Katarina Novaković, preporučuje deci mlađeg uzrasta i njihovim roditeljima šta da čitaju u ovim toplim danima.

Novaković je odbrala knjige za decu uzrasta od tri-četiri godine pa do polaska u školu, odnosno za one koji još uvek ne znaju sami da čitaju, kao i za one koji to tek počinju da uče slova ili su skoro savladali tu veštinu.

Najmlađima, koji još uvek ne znaju da čitaju, u skladu sa godišnjim dobom, biće zanimljiva slikovnica „Ana je na moru“ iz popularne edicije „Šta sve Ana zna“ autora Simeona Marinkovića, kao i čuvene ilustrovane Diznijeve slikovnice, od kojih Novaković preporučuje još jednu letnju avanturu „U potrazi za Nemom“.

Novaković je podsetila da u skoro svim ograncima Gradske biblioteke postoje i knjige za decu, sa velikim izborom bajki, anegdota, priča, slikovanica, basni i svega onog što će deci najmlađeg uzrasta i onima koji tek uče da čitaju zaokupiti pažnju, dok će roditeljima upravo ove knjige za najmlađe omogućiti da provedu kvaliteno i zanimljvo vreme sa svojom decom.