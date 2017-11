KK Vojvodina savladala Radnički 87:81

Košarkaši Vojvodine pobedili su Radnički sa šest kša razlike, a konačan rezultat je 87:81.

“Krenuli smo utakmicu onako kako smo želeli – agresivno, pošto ekipa Vojvodine sjajno igra. Imamo dosta niskih igrača, mlađih, koji igraju konstantan presek preko celog terena. Mi smo dobro otvorili utakmicu. Mogu da kažem, pad koncentracije, malo strah od pobede, sve nas je to dovelo do ovakvog rezultata. Fali nam tih tri, četiri, pet minuta koncentracije, gde kada treba da nas probiju da napravimo faul, to nas je koštalo večeras pobede”, rekao je Đorđe Milosavljević, iz KK Radnički.