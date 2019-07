Kiše plave deo Petrovaradina

Nakon svake oblinije padavine, kažu u Centru Petrovaradin, u određenim delovima ovog dela grada dolazi do nakupljanja velikih količina vode, koja, poput poplave, uništava fasade i ulazi kuće sugrađana, te ponekad ozbiljno ugrožava njihovu bezbednost.

“Petrovaradin, to nije od sada to je već godinama, kada god padne neka jača kiša, pliva. Nedavno je ovde bila poplava na kraju naše ulice, kod nove hale, začepi se kanalizacija, odvodi, jer ovo je ipak malo brdovit deo, sva voda sa obližnjih ulica spušta se na jedno mesto. Ljudi koj su skroz dole, oni plivaju. Uđe im voda u kuće, u dvorišta, i to je jako strašno”, rekla je Mira Mirković iz Centra Petrovaradin.

Tokom nedavnih obilnih padavina, rekla je Mirković, nadležne službe su nakon poziva sugrađana izašle na teren i očistile veliku količinu šuta naplavljenog na ulicama, ali, kako ističe Mirković, iako su im zahvalni na brzom i efikasnom rešavanju posledica, uzrok problema koji postoji sa odvodima u delovima Petrovaradina potrebno je do kraja rešiti u što kraćem roku.

“Mislim da mora da se jedno reši taj problem, ljudi kod hale su bukvalno bili pod vodom, oni su gazili vodu u svojim kućama, sobama, deca su morala da se iznesu iz kuća, pacovi i miševi su im plivali po kućama. Mora jednom da neko studiozno reši taj problem. Ovde pad nije dobro urađne, rešetke za odvodnjavanje su male i ne mogu jednostavno da prihvate”, kazala je Mirković.

Obećanja koja su ranije dobijali po pitanju rešavanja ovog problema do danas nisu ispunjena rekla je Mirković koja je apelovala na nadležne da učine sve kako bi naredni postizborni period sugrađani Petrovaradina dočekali bez poplava na svojim ulicama.