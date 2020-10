Kasni jesenja setva pšenice

Setva pšenice traje već gotovo mesec dana. Optimalan rok za setvu hlebnog žita je od 5. do 25. oktobra, a s obzirom da je do sada posejana na oko 30% ukupne površine, poljoprivrednici kasne sa setvom, smatraju na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu.

Iako se epidemija korona virusa odrazila gotovo na sve segmente ekonomije, poljoprivrednici nisu ugroženi, navodi dr Goran Jaćimović, vanredni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Oni su, kako kaže, imali propusnice i tokom vanrednog stanja te su neomatno mogli da obavljaju poslove u polju. Jaćimović naglašava i da je za setvu pšenice ova godina umnogome povoljnija od prethodnih.

Ono što se godinama ponavlja kao loša praksa jeste setva „semena sa tavana“, odnosno korišćenje semena od prošlogodišnjeg roda, navodi Jaćimović. On dodaje da poljoprivrednici misle da će ovom metodom uštedeti, međutim, kako kaže, trebaju da znaju da je to seme u velikoj meri neispitano i nepouzdano. Ono što je takođe višegodišnji problem, navodi on, jeste činjenica da najmanje 30-50% površina planiranih pod pšenicom, bude posejano van optimalnog roka.

Srbija ima veliki poljoprivredni potencijal, ali je on neiskorišćen jer je naša država zemlja u razvoju, zaključio je Jaćimović.

Preporuke stručnjaka za bolji prinos poljoprivrednici teško mogu da uvaže, jer nemaju finansijske kapacitete, a to se pre svega odnosi na sisteme za navodnjavanje i modernizaciju zastarele mehanizacije.

Jaćimović dodaje i da su vrata Poljoprivrednog fakulteta ratarima uvek otvorena, a stručnjaci spremni da daju odgovore na sve njihove nedoumice.