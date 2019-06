Karađinović: Zdravstvo u Srbiji – ponavljanje loše prakse

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti omogućen je dopunski rad zdravstvenim radnicima u državnim bolnicama i domovima zdravlja kada završe svoju redovnu smenu.

Ova novina, međutim, još nije počela da se sprovodi u praksi, a razlog za to je, piše “Politika” čekanje na dodatno usvajanje propisa i po svemu sudeći tzv. „večernje klinike” u državnom zdravstvu neće moći da prorade pre 2020. godine.

Prema novom zakonu je doktorima, sestrama i medicinskim tehničarima omogućeno da trećinu radnog vremena rade dopunski u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su prijavljeni, dok bi o cenovniku tih pregleda odluku trebalo da donesu upravni odbori bolnica i domova zdravlja.

“Mi sad moramo malo da se vratimo u prošlost. Znači, dopunski rad, privatna bolnica u okviru državne bolnice je jedan paradoks koji je svojstven samo srpskom zdravstvu. 2005. godine kada su doneti prvi put zdravstveni zakoni koji su sada, pre par meseci, ponovo usvojeni u manje-više istom obliku, uz neke pravno-tehničke korekcije, su predvideli da državni lekar može da radi privatno, u privatnoj praksi i može da radi privatno u okviru državne ustanove. Tada se taj rad u okviru državne ustanove nazivao, iz marketinških razloga, večernjom klinikom”, naveo je dr Karađinović.

Reč je o istim, kako je rekao, tragičnim zakonskim rešenjima, koja su pre samo nekoliko godina obeležena aferom trgovine listama čekanja na Institutu za onkulogiju Vojvodine.

“Znači u jednoj državnoj ustanovi bilo je omogućeno da se trguje listama čekanja, to je ta, zapravo, divlja privatizacija i uzurpacija državnog resursa. Sada ti koji ponovo predlažu ta ista rešenja nam objašnjavaju da to ovoga puta neće biti moguće, da će oni sada sve kontrolisati i da takve zloupotrebe sadan ne samo da nisu moguće, nego da su nezamislive. A ja ih samo pitam, pa kako je moguće da niko nije odgovarao u vezi sa zloupotrebama u okviru ove afere pre par godina, gde su otvoreno ti ljudi iz Ministarstva zdravlja bili saučesnici i oni najodgovorniji za tu neverovatnu aferu koju vi sa Kanala 9 dobro poznajete jer ste je baš vi možda i najbolje pratili u Vojvodini”, rekao je dr Karađinović.

On je istakao da je u pitanju paradoksalna odredba koja lekarima omogućava da u okviru državne zdravstvene ustanove rade privatno.

“I još što je najsmešnije, čujem neke direktore zdravstvenih ustanova kako se hvale da će usluge koje će biti davane u okviru privatnog rada u tim ustanovama, biti jeftinije nego kod privatnika, što je totalni paradoks. Ti ljudi kao da ne shvataju da sve to finansira privatni sektor. Znači, tu već ulazimo u onaj logički problem nelojalne konkurencije, gde vi finansirate vašeg konkurenta, a on se onda hvali da je jeftiniji od vas. zanači i to je stvar totalno kontrafiktorna i meni se čini da je tu sad došlo do nekih zastoja, jer verovatno određeni broj ljudi su rekli – stanite, mi smo imali vrlo gorka iskustva”, istakao je dr Karađinović.

Žalosno je što se stiče utisak, zaključio je dr Karađinović, da mediji, a ni društvo, strukovna udruženja niti političke stranke nisu dovoljno zainteresovani za ponovno uvođenje zakonskih rešenja koja legalizuju konflikt interesa, što je u normalnim državama nezamislivo za jednu javnu službu kao što je zdravstvo.