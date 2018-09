Kakvu vodu pijemo?

Skup na PMF-u smatra se vodećim u zemlji iz oblasti kvaliteta vode za piće, upravljanja kvalitetom i vodosnabdevanjem uopšte, upravljanja otpadnim, površinskim vodama i sedimentom.

Prva u nizu radionica planiranih tokom trodnevnog skupa na PMF-u, “Kvalitet voda” u organizaciji je laboratorije Katedre za ispitivanje kvaliteta voda koja postoji više od 35 godina.

“Aktuelni svetski problem kojim se bave svi, a to su ispitivanja voda na našoj planeti, i zaista, to je danas u fokusu i privrede i nauke, tako da je to grupa koja osim naučnog i stručnog kvaliteta zapravo daje jedan dodatni kvalitet, a to je povezivanje sa privredom”, istakla je dr Milica Pavkov Hrvojević, dekanica PMF-a.