Kako uštedeti tokom setve povrća?

Niske subvencije i visoke cene eurodizela, kažu na Poljoprivrednom fakultetu, teško da može podneti ijedna intenzivna proizvodnja, pogotovo ne proizvodnja povrća, voća, vinove loze, ili ratarskih kultura.

Dubina obrade u postrnoj setvi, savetuje Ilin, ne treba da bude veća od 20 do 25 cm, jer je tu potrošnja goriva na nivou do 18 litara. Takođe, prema njegovim rečima, gde god je moguće treba racionalno postavljati gredice, pogotovo za naknadnu setvu korenastog povrća.

“I bankove ne praviti više od 20 do 22 cm, jer ćemo u tom slučaju potrošnju moći da svedemo sa 50 do 70 litara na nekih 40 do 50 litara po hektaru. Zatim raditi što češće gde god je to moguće međurednu obradu, odnosno kultivaciju zbog razbijanja pokorice ali uništavanja korova jer ćemo tada potrošnju goriva od skupog navodnjavanja praktično prepoloviti, i ono zadnje što nam ostaje, jer je poznato da proizvodnje povrća nema bez dodatnog navodnjavanja”, savetuje Ilin.