Kako se izrađuje korpa?

VIDEO K9: Grupa novosadskih osnovaca danas je u kulturnoj stanici Svilara imala priliku da nauči kako da napravi korpu i to od recikliranih materijala. Reč je radionicama tradicionalnih zanata koje godinama unazad za mlade organizuje Udruženje građana "Različak".

Udruženje građana “Različak” osnovano je pre šest godina sa idejom da kroz upoznavanje različitosti u tradicijama, rade na zbližavanju pre svega mladih u našem gradu.

Istoimeni projekat podrazumeva radionice za decu kroz koje je od 2013. godine prošlo na stotine dece i mladih koji su iz prve ruke učili kako se prave ćilimi, narodne nošnje, opanci, a ove godine su učenici osnovnih škola imali priliku da se upoznaju sa izradom korpi.

“Polako smo prelazili temu po temu. Uradili smo i narodne običaje. Uradili smo zanate, opančarski i tkački, e sad smo stigli do korparskog zanata. Samo što je u ovom slučaju bilo jako teško pronaći korpara koji će to raditi, pa smo pronašli korparke iz Vrbasa koje to rade tehnikom istom kao korpar, ali od recikliranog materijala, znači od kataloga”, rekla je Dragana Latinović, etnolog.

S obzirom na to da plastične kese uskoro potpuno izlaze iz upotrebe, platnene torbe i cegeri vraćaju se u modu, rekla je Latinović i dodala da su na ovaj zanat posebnu pažnju skrenuli sedmacima, jer oni već razmišljaju o tome čime će se baviti ubuduće, a zanati se vraćaju u modu.

“Do sada su stigli iz škole Đuro Daničić, Kosta Trifković, Petefi Šandor, a treba još da ih stigne. Imamo sedme razrede, a imamo i jedan prvi razred. Oni su insistirali da dođu da vide kako to izgleda i hoće da se uključe samo na trenutak da na neki način vide ono što je “naj” u trendu, što je u modi što bi rekli sad, ta reciklaža i zanati koji se pojavljuju kao tradicionalni”, kazala je Latinović.

Korparke kažu da je za izradu korpe potrebna određena veština, ali da nije teško naučiti ovaj zanat.

“Prvo je u pitanju da se dobro savije štapić. Kada se dobro savije štapić, onda možemo da krenemo u rad. Nije baš lako. Iziskuje dosta vremena, pa i dosta materijala. Treba lepak, farba, sve zavisi. Neko voli farbanje, neko ne voli farbanje. E onda ide ovo umetničko, da kažemo, kićenje. Neko voli dekupaž, neko kanap. Ja sam preodređena na kanap. Više volim od kanapa. To mi je nekkao onako prirodnije”, korparka Ana Makaji.

Radionice “Različka” uvek su dobro posećene i deca ih s oduševljenjem prihvataju, jer na njima stiču veštine o kojima ne uče u školi i saznaju o starim zanatima, prošlosti i značaju tradicije i običaja.