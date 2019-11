Kako do boljeg statusa Roma u društvu?

Kancelarija za inkluziju Roma u Novom Sadu bavi se svim pitanjima vezanim za život Romske zajednice, te sprovodi aktivnosti u cilju poboljšanja njihovog statusa, a koje se najviše tiču obrazovanja, zapošljavanja i stanovanja, rekao je direktor ove kancelarije Miloš Nikolić.

“To je prava inkluzija kad vi posle školovanja dobijete zaposlenje. Na kraju tad se brinete i o svom stanovanju i na kraju o svom životu. Ono što je bitno da kažem danas jeste da je kancelarija spremila jedan paket mera koji će se ponuditi pokrajinskoj vladi, a radi se baš o zapošljavanju. Jedna afirmativna mera koja je postojala u obrazovanju je donela zaista veliki uspeh romskoj zajednici”, naveo je Nikolić.

Kako je naveo, sve je više upisanih srednjoškolaca i studenata, a to je veoma važno za stvaranje elite u jednoj zajednici koja će predstavljati primer i podršku ostalima.

“E, tako jedna afirmativna mera mora biti i pri zapošljavanju. Šta to znači? Ako imate sto novih radnih mesta, pet procenata mora biti za Romsku zajednicu. Zavisi, naravno, od njihove školske spreme. Mislim da bi to donelo jedan ozbiljan rezultat kako na nivou Vojvodine tako i na nivou republike”, rekao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, prava inkluzija još nije obuhvatila celokupnu Romsku populaciju, naročito ne one u manjim naseljima.

“Problemi su zaista veliki koji se ne mogu rešiti ni za pet ni za deset godina. Ozbiljno se radi na tome. Ono što mogu da kažem jeste da problemi će se rešavati onoliko koliko je to sad moguće u ovim momentima. Naravno da je taj socijalni sloj uvek najugroženiji. I teško je da neko pošalje svoje dete u školu ako naravno nema za najvažnije potrebe a to vam je hrana, pribor i tako dalje”, kazao je Nikolić.

On je dodao i to da skoro u svakoj opštini postoje koordinatori za romska pitanja koji najbolje mogu da identifikuju probleme unutar određenog naselja. Kako je kazao, to se pokazalo efikasnim.

Osim toga, postoji i Nacionalni savet, kao i Koordinaciono telo u kome učestvuju sva ministarstva, ali i nevladin sektor koji podjednako vode brigu o poboljšanju statusa ove manjinske zajednice.