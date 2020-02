Kako će izgledati kampanja “Bojkot 2020” Saveza za Srbiju?

Kampanja će trajati do 26. aprila, za kada su najavljeni redovni izbori.

Kako navodi Danas, definisani su pravci kampanje koji uključuju: “opšti narativ”, “protiv čega smo”, “za šta smo”, “raspad SNS klana”, “uputstvo za upotrebu bojkota”, “obraćanje glasačima Srpske napredne stranke” i “izborni dan”.

Za izborni dan je planirano “snimanje izbornih mesta, plasiranje video-materijala, fotografija i informacija da su prazna biračka mesta i saopštavanja izlaznosti”, kao i organizovanje završnog skupa opozicije koja bojkotuje izbore.

Navodi se da će biti otvoreno “utočište za sve one koji su ucenjeni, koji trpe bilo kakav vid pritiska da izađu na izbore”.

U dokumentu se ističe da će građanima biti ponuđeni broj telefona, mejl adresa, Fejsbuk profil “gde će moći anonimno da prijave svaki pritisak i ucenu”.

Tokom kampanje „Bojkot 2020“ građanima će biti preneta poruka da „politika pripada svakom čoveku“. „Otkupna cena maline je politika. Cena benzina je politika. To kolika vam je plata je politika. To što razvedeni roditelji ne mogu da naplate alimentaciju je politika. To što vam kasni dečji dodatak je politika. To što dugme na Vučićevom sakou košta kao iznos dečjeg dodatka je politika… To što roditelji preklinju nepoznat svet po društvenim mrežama da uplati neku poruku za lečenje njihovog deteta je politika… Ne biraju se na izborima samo političari kao ličnosti ili stranke kao politički subjekti, već na izborima građani biraju kako će da im izgleda život“, stoji u dokumentu u koji je Danas imao uvid.