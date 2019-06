Kako bez brige otputovati na letovanje

Počela je sezona godišnjih odmora i mnogi se već uveliko spremaju da otputuju što dalje kako bi se odmorili i napunili baterije za naredni period.

Bez obzira na udaljenost destinacije za odmor, vozači bi pre puta obavezno morali da posvete pažnju svojim vozilima i pobrinu se da ona budu u ispravnom stanju, kažu u AMSS.

“Pred nastupajuću turističku sezonu potrebno je da vlasnici vozila prekontrolišu svoja vozila, a takođe nije na odmet da provere uređaje za provetravanje vozila. Mogu da prekontrolišu nivo tečnosti za pranje vetrobrana, kao i nivo rashladne tečnosti za hlađenje motora. Nije da odmet da prekontrolišu i pneumatike i da krenu na put sa tehnički ispravnim vozilom”, kazao j e Slavko Milinkov, tehnički rukovodilac Filijale AMSS u Novom Sadu.

Pored ispravnog automobila, istakao je Milinkov, potrebno je da vozači poštuju saobraćajne propise, zbog svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

U slučaju da ipak dođe do kvara na vozilu tokom puta, postoji dovoljan broj njihovih službi za pomoć na putu kojima se najbolje obratiti.

“To podrazumeva Srbiju i kontinentalni deo Evrope, to znači da ako imate kvar na vozilu jedan sat u Evropi, jedan sat besplatne popravke na putu ili besplatnog šlepanja do najbližeg servisa, u Srbiji imate 4 sata besplatne popravke ili šlepanja. U slučaju saobraćajne nesreće, imate besplatno šlepanje do kuće iz kontinentalnog dela Evrope uz policijski zapisnik, bilo gde da imate problem, kažete gde se nalazite, koji problem imate, dolazi najbliži partner naš”, kazao je Milinkov.

Za putovanje van granica Srbije, podsetio je Milinkov, potrebna su i dodatna dokumenta, koja treba na vreme pripremiti.

“Što se tiče zelenog kartona, on je ovde potreban za odlazak u Bosnu i Hercegovinu i u Makedoniju i on se vadi u osiguravajućoj kući koja je izdala polisu osiguranja, ili u nekoj agenciji gde je nekoj registrovan da kažem. Što se tiče ostalih papira, ko upravlja vozilom, a nije vlasnik, njemu je potrebna međunarodno ovlašćenje tzv. žuti karton, a za izdavanje njega potrebno je prisustvo vlasnika sa ličnom kartom i korisnika sa saobraćajnom vozila. Ako neko ima ovlašćenje overeno kod notara onda nije potrebno prisustvo vlasnika”, naveo je Milinkov.

U AMSS-a podsećaju vozače da je pored neophodne dokumentacije i tehnički ispravnog vozila, najvažnije praviti pauze na svaka dva do tri sata i krenuti na put u odmornom i raspoloženom stanju, a uz poštvanje saobraćajnih propisa, bezbedan dolazak do željene destinacije će biti siguran.