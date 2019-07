Kajak/kanu pilot program na Tisi

Reč je o IPA projektu prekogranične saradnje Srbije i Mađarske koji novosadski univerzitet realizuje sa Univerzitetom u Segedinu, kroz koji su fakulteti dva Univerziteta zajednički osmislili veslačku rutu Tisom i Dunavom od Segedina do Novog Sada.

“Ovaj projekat traje već dve godine. Tako je. Prvog oktobra ove godine bi trebalo da se završi. I u pitanju je IPA projekat između Mađarske i Srbije u cilju promocije turističke ponude reke Tise”, rekao je Borislav Obradović, prodekan za nastavu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Ideja je da program postane samoodrživ i da u budućnosti svoje sadržaje ponudi ne samo ostalim fakultetima, nego i rekreativcima, kaže Obradović. Za sada, ukupno pedeset studenata treba da krene na ovu avanturističku turu.

“Tako da, za mesec septembar je planirana pilot faza u kojoj studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, zatim studenti departmana za geografiju, kao i studenti fakulteta na mađarskom jeziku, učenici fakuleta mađarskog jezika Subotice učestvuju u toj pilot fazi veslanja od Segedina do Slankamena. To je deo koji se dešava u Srbiji. Deo koji se dešava u Mađarskoj je od grada Tisa Kečke do Segedina”, naveo je Obradović.

Pored Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u projektu učestvuju i Prirodno matematički fakultet, zatim Učiteljski fakultet sa nastavom na mađarskom jeziku, kao i isti matični fakulteti sa Univerziteta u Segedinu.

Rezultat seminara biće publikacija dostupna na mađarskom, engleskom i srpskom jeziku, kažu u Kancelariji za međunarodnu saradnju i donose sa javnošću.

“Gde nam je cilj da na kraju izdamo jednu publikaciju kako neko ko bi želeo da provede, recimo svoj odmor, ili da se uputi u prirodu može da iskoristi vreme na Tisi”, istakla je Darinka Korovljev iz te kancelarije.

Spust rekom Tisom planiran je duž pet lokacija, u Kanjiži, Bečeju, Adi, Aradcu i Novom Sadu. To će, kazala je Koroljev, biti prilika da se vidi kako korisno može da se iskoristi vreme baveći se sportom, ali i učeći o kulturnim znamenitostima navedenih lokaliteta.