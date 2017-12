Jugoslavija i bolji život

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je bila stabilna država, ali i uređena, smatra Aleksandar Marton iz Logesocijaldemokrata Vojvodine, navodeći da se život tada značajno razlikovao u odnosu na život u Srbiji danas.

“Mi mladi ljudi koji smo tada odrastali praktično i koji smo žudeli za normalnim životom smo iz jedne stabilne države, kakva je bila ta Jugoslavija, od premijera Ante Markovića, sećamo se, došli do balkanskih kabadahija koji su vodili svoje ratove evo vidimo i danas neke sudske presude u Hagu”, rekao je Aleksandar Marton, iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Život u nekadašnjoj Jugoslaviji bio je mnogo kvalitetniji, jer je pre svega kupovna moć stanovništva bila veća. Nažalost, mi prošlost jako brzo zaboravljamo, ali smo vrlo jugonostalgični i sa setom pamtimo ta vremena.

“Ljudi zaboravaljaju da je to bio period stabilne države, uspešne na mnogim poljima i države u kojoj se znao red. Mi možemo da zamerimo što je bio jednopartijski sistem i ja kao neko ko je iz LSV, stranke koja se zalaže za demokratske principe, možda to mogu da stavim sa strane jer ni jedan sistem nije savršen, ali za te vremenske okolnosti zaista možemo slobodno da kažemo da je sistem funkcionisao”, rekao je Marton.

Vojvodina je u tom sistemu imala veoma dobar položaj, koji joj se više nikada nije ni vratio, smatra Marton.

“Mi smo po svim ekonomskim pokazateljima bili vrlo često ispred Hrvatske, a iza Slovenije, a daleko ispred drugih republika. 40-50% su plate i penzije bile više u Vojvodini i nekako to nije slučajno. U toj državi postojao je jedan vrlo decentralizovan sistem. Ima Zrenjanin žive gradonačelnike iz tog perioda. Oni bukvalno nama danas kažu da nisu znali šta će od para. I mi kažemo ‘Šalite se’!. A te novce su trošili na skupštinskim zasedanjima donoseći odluke o kapitalnim prijektima, a na istim tim sednicama su lokalni odbornici birali načelnika policije, tužioce, sudije. Zamislite! A danas je to vrlo centralizovan sistem gde o svemu odlučuje vrlo uzak krug ljudi, u Nemanjinoj, ne u Boegradu, sva vlast je danas u Nemanjinoj”, naveo je on.