Novinar Slobodan Jovanović prilikom gostovanja u našoj emisiji Otvoreni ekran je istakao da po njegovom mišljenju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, neće priznati Kosovo.

On je takođe dodao da smatra da Albancima na Kosovu to i odgovara jer su ovako, kako je on to rekao, država ni na nebu ni na zemlji, te da Kosovo na taj način predstavlja idealno mesto za organizovani kriminal svake vrste.

A na pregovorima u Vašingtonu, kako kaže, ne očekuje ništa.