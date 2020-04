Još jedan vikend kod kuće

Policijski čas ovog vikenda počeće od petak u 17 sati i trajaće do ponedeljka u 5 sati ujutru, odlučila je Vlada Srbije.

Penzioneri će moći da idu u kupovinu u petak od 4 do 7 časova ujutru, a kućne ljubimce će njihovi vlasnici moći da šetaju u isto vreme, ujutru od 8.00 do 10.00 i uveče od 23.00 do 01.00.

Epidemiolog dr Predrag Kon je izjavio da se sada nalazimo u periodu maksimuma i da nema ni govora o ukidanju mera.

Prekršajni sudovi u Srbiji inače su tokom prve dve sedmice od donošenja Uredbe o zabrani kretanja na javnom mestu tokom vanrednog stanja izrekli ukupno više od 120 miliona dinara novčanih kazni.

Kažnjeno je ukupno 2.406 osoba, različite starosne dobi, novčanim kaznama od 50.000 do 150.000 dinara.