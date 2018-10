Jogurtom na birokratiju

Takozvana “jogurt revolucija”, ili antibirokratska rev olucija 5. oktobra 1988. godine u Novom Sadu predstavljala je kulminaciju dešavanja koji su počeli u leto te iste godine.

Protest je, podsetimo, potekao iz Bačke Palanke, odakle je radnike poveo Mihalj Kertes, a narednog dana, vodeći pokrajinski funkcionari su pristali na zahteve demonstranata, podneli ostavke i ubrzo nakon toga bili zamenjeni pristalicama Slobodana Miloševića.

“Znači, postojala su u ovom segmentu dva vidljiva protivnika – srbijansko rukovodstvo, govorim namerno srbijansko jer se to dešavalo u ovoj priči, na čelu sa predsednikom, u ono vreme, Komunističke partije Srbije Slobodanom Miloševićem i postojalo je vojvođansko rukovodstvo. Ja bih rekao ko je bio predsednik PK, ali znamo on nije bio nominalni šef toga, jer je vojvođansko rukovodstvo više bilo kolektivno po nekom svom opredeljenju i načinu rada”, kazao je Radosavljević.

Osamdesetih godina prošlog veka, podsetio je dr Radosavljević, umro je Tito, a deceniju pre njega i Kardelj, koji su bili tvorci tog socijalstičkog, ali i jugoslovenskog federalnog sistema, u kojem su ostali izdvojeni položaji pokrajina. Pokrajine su bile dvostruko konstitutivne, kao činioci u okviru Republike Srbije, ali su, istovremeno, bile zastupljene i kao elementi jugoslovenskog federalizma. U pokušaju da ujedini svoju teritoriju, tadašnje republičko rukovodstvo iskoristilo je skoristilo situaciju na Kosovu.

“Bio je jedan u to vreme veliki komunistički lider, Ivica Stambolić, ali koji je video da pod tim uslovima ne sme to da radi. On je video da ne sme da podjarmljuje nezadovoljstvo ili da na nacionalnoj osnovi, otišao je na Kosovo, održao je jedan komunistički govor, ali u onop vreme već Srbima sa Kosova nije trebao lider koji će držati političke govore, nego im je trebao nacionalno osvešćen lider. Otišao je Slobodan Milošević, postao je nacionalni vođa iako znamo danas da ta priča ‘Niko ne sme da vas bije’, ustvari falsifikovana. Čovek njegovog kova ne bi izbacio takvu parolu, on je više bio uplašen svim tim, ali je odjednom osetio taj dah energije”, rekao je Radosavljević.