JKP Put u pripravnosti

Iako snega na području našeg grada za sada nema, ekipe zimske službe Javno komunalnog preduzeća “Put” se nalaze u prvom stepenu pripravnosti, a takođe, kako kažu u ovom preduzeću, postoji dvadesetčetveročasovno dežurstvo.

“To znači da smo svakodnevno angažovani na terenu sa četiri vozila koja obilaze teritoriju grada Novog Sada. Trenutno nema snega, ali zbog mrazeva koji se javljaju u ranim jutarnjim časovima, takođe su i noćne temperature niže, redovno se posipaju tečnim rastvorom mangnezijum-hlorida. Mostovi na Dunavu i nakanalu, zatim nadvožnjaci i nadputnjaci, i to je što se tiče grada”, rekla je Biljana Ćubić, PR JKP “Put”.

Što se tiče sremske strane grada, kako je kazala, redovno obilaze i posipaju one deonice koje smatraju kritičnima i na kojima se pojavljuje voda pa postoji mogućnost zaleđivanja.

“Da se to ne bi desilo to se redovno posipa sa rastvorom putne soli i mogu da napomenem da su to neke deonice na putu Petrovaradin-Paragovo, zatim na delu od Sremske Kamenice ka Ledinicima, i obavezno put Zmajevac-Rakovac koji redovno tretiramo upravo zato što se nalazi i na Fruškoj gori”, kaže Ćubić.

Prema njenim rečima, u nadležnosti ovog preduzeća je i 80 kilometara državnih puteva na prilazima Novom Sadu koje redovno tretiraju za potrebe Puteva Srbije.

“Do sada nije bilo nekih vanrednih situacija. U redovnim obilascima konstatujemo eventualno, ako može da dođe do toga. Ali, ono što je svakako za preporuku svim vozačima u saobraćaju da se poštuje saobraćajna signalizacija i da se naravno obrati pažnja u saobraćaju, naročito u jutarnjim časovima kada su mogući i jutarnji mrazevi”, napominje Ćubić.

Ona je podsetila i da to preduzeće raspolaže adekvatnim voznim parkom od 40 operativnih jedinica, 29 vozila sa posipačima i raonicima i 11 građevinskih mašina. Ukoliko bude potrebe, kazala je Ćubić, biće angažovano i pet novih vozila koja su pristigla u međuvremenu.