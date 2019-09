JGSP: Autobusi na liniji 13 menjaju trasu zbog radova

Privremena izmena trase autobusa na liniji broj 13 odvijaće se na sledeći način:

Smer A (Detelinara – Univerzitet):

Od Bulevara cara Lazara autobusi će skretati desno u Fruškogorsku ulicu, nastavljati dalje do raskrsnice sa Jirečekovom ulicom, odakle će skretati levo u Jirečekovu ulicu, zatim opet levo u Dr Sime Miloševića ulicu do kružnog toka u raskrsnici ulica Dr Sime Miloševića i Dr Ilije Đuričića, odakle će se vraćati do stajališta Univerzitet/Dr Sime Miloševića, gde će se čekati vreme narednog polaska.

Smer B (Univerzitet – Detelinara):

Autobusi će saobraćati redovnom trasom.

Ova privremena izmena važiće do 21. septembra.