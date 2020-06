JGSP: Linije 15, 24, 32, 42 i 55 od petka menjaju trase zbog radova u Primorskoj

Autobusi JGSP-a na linijama 15, 24, 32, 42 i 55 od petka, 5. juna menjaju trasu kretanja zbog sanacije kolovoza u delu Primorske ulice, od Bulevara Evrope do Apatinske ulice.

Linija 15

Smer iz centra: Raskrsnica Bulevar oslobođenja/Bulevar Jaše Tomića – (desno) Bulevar Jaše Tomića – (levo) Kisačka ulica – Sentandrejski put – (levo) Put novosadskog partizanskog odreda (zona Jug) – Privrednikova ulica do Bulevara Evrope – Bulevar Evrope do kružne raskrsnice i isključenja za zonu Sever. Nakon isključenja za zonu Sever autobusi saobraćaju alternativnim putem pored firme Kolektor do Primorske ulice i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.

Smer iz zone Sever: Primorska ulica – (levo) režijska saobraćajnica pored firme Kolektor (pored parkinga) – alternativni put do kružnog toka na Bulevaru Evrope – Bulevar Evrope do kružne raskrsnice i isključenja za zonu Jug – Privrednikova ulica – Put novosadskog partizanskog odreda (zona Jug) – (desno) Sentandrejski put – Kisačka ulica – (desno) Bulevar Jaše Tomića – (levo) Bulevar oslobođenja – redovna trasa kretanja.

Autobusi na liniji 15 na izmenjenom delu trase koriste redovna stajališta drugih linija i privremeno stajalište u ulici Put novosadskog partizanskog odreda – Sentandrejski put.

Polasci koji saobraćaju od Aptiva (zona Sever)

Smer sa Železničke stanice: (levo) Bulevar Jaše Tomića – (levo) Kisačka ulica – Sentandrejski put – (levo) Primorska ulica – (desno) Apatinska ulica – (levo) Ulica Miroslava Prodanovića Mićka – (levo) Ulica Josifa Pančića – (desno) ulica pre Primorske, do kraja, te desno skretanje do preduzeća Aptiv (zona Sever).

Smer iz Aptiva (zona Sever): Preduzeće Aptiv – (levo) ulicu pre Primorske – (levo) Ulica Josifa Pančića – (desno) Ulica Miroslava Prodanovića Mićka – (desno) Apatinska ulica – (levo) Primorska ulica – (desno) Ulica Sentandrejski put – Kisačka ulica – (desno) Bulevar Jaše Tomića do Železničke stanice.

Polasci na linijama 24 (04,45, 14,05), 32 (05,10, 14,05), 42 (05,00, 14,10), 55 (05,00, 14,15), koji saobraćaju do zone Sever

Smer iz mesta: Ulica Put novosadskog partizanskog odreda (zona Jug) – Privrednikova ulica do Bulevara Evrope – Bulevar Evrope do kružne raskrsnice i isključenja za zonu Sever. Nakon isključenja za zonu Sever autobusi alternativnim putem saobraćaju pored firme Kolektor do Primorske ulice i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.

Smer iz zone Sever: Primorska ulica – (levo) režijska ulica pored firme Kolektor (pored parkinga) – alternativni put do kružnog toka na Bulevaru Evrope – Bulevar Evrope do kružne raskrsnice i isključenja za zonu Jug – Privrednikova ulica – Put novosadskog partizanskog odreda (zona Jug) – redovna trasa kretanja.

Autobusi na liniji do Aptiva (zona Sever) i polasci na linijama 24, 42 i 55 na izmenjenom delu trase koriste redovna stajališta drugih linija.

Ove izmene važiće do 1. jula.