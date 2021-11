JGSP: Izmena trase linije 3A

Zbog radova u Šenoinoj ulici u Petrovaradinu koji su počeli 16. novembra i trajaće do do 5. decembra, u skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno je izmenjena trasa autobuske linije 3A u Petrovaradinu.

Prema ovoj izmeni autobusi 3A koji saobraćaju u smeru iz pravca Železničke stanice do Pobede voze od raskrsnice Reljkovićeve i Juraja Križanića desno u Juraja Križanića, zatim levo u Rade Končara do Šenoine i dalje nastavljaju redovnom trasom. U smeru iz pravca Pobede do Železničke stanice saobraćaju od raskrsnice ulica Šenoine i Rade Končara levo u Rade Končara, desno u Juraja Križanića do Reljkovićeve i dalje redovnom trasom.

Iz JGSP-a navode i da od juče u 13h redovnom trasom saobraća autobus broj 63 u smeru ka Čortanovcima čija je trasa bila izmenjena zbog radova na putu Banstol- Čortanovci.