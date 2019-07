JGSP: Izmena trasa linija koje prolaze kroz Petrovaradin

Od 4. do 8. jula biće izmenjene trase pojedinim linijama autobusa JGSP-a koje prolaze kroz Petrovaradin, saopšteno je iz tog preduzeća.

Autobusi na linijama 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 64 i 69 menjaju trase kretanja od 4. do 7. jula u periodu od 17 do 6 časova, a 8. jula do 11 časova.

Zbog zatvaranja za saobraća Beogradske ulice u Petrovaradinu, saobraćaj će se odvijati na sledeći način:

Linije 3, 3A, 9, 9A, 60, 61, 62, 64 (oba smera)

Umesto Beogradskom i dela Preradovićeve ulice, autobusi će saobraćati Kameničkim putem i Ulicom Dunavske divizije do Preradovićeve, odakle će nastavljati redovnom trasom.

Pored postojećih stajališta, na izmenjenom delu trase u smeru iz Novog Sada koristiće se stajalište posle silaska sa Varadinskog mosta, a u smeru ka Novom Sadu privremeno stajalište Dunavska divizija/Preradovićeva ulica, te privremeno stajalište na Keju Skojevaca – nakon skretanja sa Kameničkog puta.

Linija 69 (oba smera)

Umesto Beogradske ulice, dela ulica Preradovićeve i Dunavske divizije, autobusi će saobraćati Kameničkim putem do Ulice Dunavske divizije, odakle će nastavljati redovnom trasom.

Autobusi na liniji 69 u smeru iz Novog Sada koristiće izgrađeno stajalište posle silaska sa Varadinskog mosta, a u smeru ka Novom Sadu privremeno stajalište na Keju Skojevaca, nakon skretanja sa Kameničkog puta.