Jasenovac očima deteta

Film „Dara iz Jasenovca“ podsetio nas je koliko je važna kultura sećanja na žrtve srpskog naroda. Dvadeseti vek odneo je milione srpskih žrtava i naša je obaveza da te žrtve ne zaboravimo. Filmska ostvarenja su jedan od načina na koji se žrtve čuvaju od zaborava i ovaj film je prvi koji se bavi temom genocida koje su ustaše počinile nad srpskim narodom tokom Drugog svetskog rata. Zamolili smo istoričara Jovana Pejina da prokomentariše premijeru filma „Dara iz Jasenovca“.

“Film „Dara iz Jasenovca“ je prvi film na temu o Jasenovcu. Imali smo razne filmove o Drugom svetskom ratu, a nikada nismo imali film koji pokazuje genocid. Nešto je film „Kozara“ u svoje vreme pokazao, ali on je imao jedan ideološki pristup. Ovde nemamo ideološki pristup, ovde imamo ljudski pristup. Uzeo je reditelj filma sudbinu jedne devojčice i njenog mlađeg brata, ali to se tiče mnogo šireg broja dece, da pokaže kako su oni proveli posle Kozare, vreme u Jasenovcu, i kako su se prema njima ponašali odrasli ljudi. Čak ni to nije sve prikazano, znamo da kada su dovodili žene i decu sa Kozare, prvo su decu ubijali, a onda žene silovali i na kraju i njih ubijali. To je bilo jedno iživljavanje i sadizam koji nije zabeležen u istoriji. Oni su jednostavno želeli da unište sve pravoslavne, a posle će i muslimane, kako u jednom dokumnetu stoji visokog katoličkog prelata. Tako da, sudbina Dare, sudbina njenog brata jednog, njene majke, i tih žena okolo i drugih ljudi, prikazali su kratko i ovog fra Majstorovića, fra Sotonu, Filipovića koji je bio totalno mentalno poremećena ličnost, ali koji je, eto, završio Bogosloviju, i bio je dušebrižnik, brinuo se o vernicima, a znamo da je hrišćanstvo ljubav. Kod njega toga nije bilo. Kod njega je bila samo mržnja”, rekao je Jovan Pejin, isoričar.

Priča filma „Dara iz Jasenovca“ prati desetogodišnju srpsku devojčicu Daru koja je zajedno sa majkom i dva brata odvedena u hrvatski koncentracioni logor u blizini Jasenovca.

Darin otac Mile, razdvojen od porodice, živ je i zaglavljen u drugom logoru, nedaleko od njihovog. Primoran je da odlaže tela svojih sunarodnika koje su hrvatski vojnici sadistički nemilosrdno ubijali u okolnim logorima.

Nedugo nakon što su Dara i njena porodica odvedeni u logor, njena majka i stariji brat su ubijeni, a ona ostaje da sama brine o dvogodišnjem bratu Budi.

Od tog momenta, u filmu su prikazane brojne strahote logora u Jasenovcu, koji je bio jedan od najozloglašenijih logora smrti u bivšoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj.

Analizirajući radnju filma, istoričar Jovan Pejin, rekao je da film na veoma potresan način prikazuje stradanja u ovom logoru, ali da je stvarnost čak bila i okrutnija.