Izvršenje po presudi ili pravdi

Jovanović je, kako kaže, skoro 15 godina vodio iscrpljujuće sudske procese kako bi dokazao punopravno vlasništvo nad nekadašnjim porodičnim domom, koji su završeni u njegovu korist, a za neuspešno prisilno iseljenje krivi bivšu suprugu koja, prema njegovim rečima, i nije direktno uključena u spor.

Ogorčen je i na njene izjave u javnosti u kojima navodi da njen bivši suprug potražuje imovinu koja mu je već isplaćena.

Iseljenje bivše supruge iz kuće sprečila je inicijativa ,,Krov nad glavom”, što je

dodatno izrevoltiralo Jovanovića.

“Želim da kažem, juče što smo imali asistenciju policije, na Telepu iseljenje, tamo ja nisam video nijednog gospodina. To su sve bili mladi momci sa biciklovima, to su sve mladi ljudi koji dobijaju pare od nekoga. Ko njemu daje pravo da on ide protiv sudske presude, da nekome nešto govori i odlučuje o sudskim presudama. To su momci od 18 godina, koji su naterani, plaćeni, videli ste kako su nas dočekali, vikom, galamom, da ja ne mogu da priđem svojoj parceli koja je na mom imenu”, rekao je Jovanović.