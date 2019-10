Izmene saobraćaja zbog radova, od sutra u i ulici Lasla Gala

VIDEO K9: Radnici JKP "Novosadska toplana" započeli su radove na više lokacija u gradu zbog kojih dolazi do izmene režima saobraćaja u pojedinim ulicama.

JKP Novosadska toplana započinje radove na vrelovodnom priključku za objekat broj 6 u ulici Grozde Gajišin.

Gradska uprava za saobraćaj i puteve donela je rešenje prema kome se obustavlja saobraćaj u delu ulice Grozde Gajišin od broja 6 sve do “slepog” dela ulice u oba smera.

Radovi na ovoj lokaciji trajaće do 12. novembra i neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje, kažu u Toplani.

Radnici Novosadske toplane poslednjeg oktobarskog dana počinju i izgradnju vrelovodnog priključka u ulici Lasla Gala zbog kojih će do 11. novembra biti zabranjen saobraćaj u delu ove ulice od broja 3 do 5, pa do Bulevara oslobođenja.

Podsetimo, u toku su i radovi na vrelovodu u Jastrebačkoj zbog kojih je zabranjen saobraćaj u delu ove ulice do 18. novembra.