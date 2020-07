Izmena saobraćaja zbog radova

Zbog radova Novosadske toplane došlo je do izmene režima saobraćaja u Ulici Bogoboja Atanackovića, delu Koče Kolarova i u raskrsnici ulica Braće Ribnikar i Miše Dimitrijevića.

Tokom radova zabranjen je saobraćaj u Ulici Bogoboja Atanackovića, od Ulice Omladinskog pokreta do kraja slepog kraka Bogoboja Atanackovića, kao i u delu Pariske komune od broja 22 do broja 28 i od broja 46 do broja 48.

U zoni radova je zabranjeno i parkiranje vozila. Takođe je zabranjen biciklistički saobraćaj na Bulevaru kralja Petra I od broja 44 do broja 48. Ova privremena izmena režima saobraćaja će trajati do 14. septembra. )

“Novosadska toplana” počinje i rekonstrukciju vrelovoda u delu Ulice Koče Kolarova.

Zbog toga će toku radova biti zabranjen saobraćaj u delu Ulice Koče Kolarova, od Almaške do Gundulićeve. Izmena režima saobraćaja će trajati do 1. septembra.

Zbog zgradnje vrelovoda na raskrsnici ulica Braće Ribnikar i Miše Dimitrijevićaće će doći do izmene u saobraćaju.

U ovoj fazi radova deo Ulice braće Ribnikar zatvoren je za saobraćaj. Iz smera Futoške ulice, saobraćaj u Braće Ribnikar je zabranjen od Doža Đerđa do Danila Кiša, uz omogućeno skretanje u Ulicu Danila Kiša.

Iz Danila Kiša, iz smera od Gogoljeve, dozvoljeno je skretanje desno u Braće Ribnikar.

Iz smera Bulevara oslobođenja u Ulici braće Ribnikar je zabranjen saobraćaj od Danila Кiša do Miše Dimitrijevića i omogućeno skretanje u Danila Kiša iz Braće Ribnikar i izlazak na Bulevar oslobođenja.

U Ulici Danila Кiša iz smera Bulevara oslobođenja obavezno je skretanje “desno” u Školsku ulicu, dok je iz Školske obavezno skretanje “levo” u Danila Kiša prema Bulevaru oslobođenja.

Privremena izmena režima saobraćaja će trajati do 10. avgusta