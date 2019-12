Izmena saobraćaja zbog dočeka Nove godine

Zbog dočeka Nove godine večeras u centru grada, došlo je do privremene izmene saobraćaja, koja će važiti do sutra ujutro.

Određena je privremena zabrana saobraćaja u ulicama:

Njegoševoj, Miloša Hadžića, Trifkovićevom trgu, Đure Jakšića, Nikolajevskoj, Svetozara Miletića, Grčkoškolskoj, Zlatne grede (od Pašićeve do Daničićeve), Grozde Gajšin, Natoševićevoj, Nikole Pašića (od Grčkoškolske do Skerlićeve), Modene i Ilije Ognjanovića. Privremena izmena režima saobraćaja u navedenim ulicama važi od danas u 15 časova do 1. januara u 4 časa.

Semafori u široj zoni centra grada Novog Sada u noćnim satima 31. decembra 2019. godine do 1. januara 2020. godine radiće u režimu za dane vikenda, odnosno ukida se režim žutog trepćućeg svetla.

U svim ulicama užeg centra grada (pešačke zone) zabranjuje se ulazak vozilima sa važećim odobrenjem, osim za vozila organizatora manifestacije, javnih komunalnih preduzeća i prioritetnih vozila.

Privremeno se zatvara parking garaža iza zgrade SNP-a koja će se koristiti za potrebe parkiranja vozila organizatora i gostiju od 31. decembra u 13 časova do 1. januara 2020. godine u 7 časova.