Izmena saobraćaja u Ložioničkoj

VIDEO K9: Na više lokacija u Novom Sadu u toku su radovi koji vozačima nalažu dodatni oprez i strpljenje. Sutra ih očekuje još jedna izmena saobraćaja i to u Ložioničkoj ulici.

Radnici JKP „Novosadska toplana“ u petak, 5. marta, počinju radove na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Ložioničkoj ulici broj 21.

Zbog toga će, prema Rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno biti izmenjen režim saobraćaja u zoni radova i to tako što će privremeno biti zatvoren za saobraćaj slepi deo Ložioničke ulice, u zoni radova, od broja 11 do broja 19.



Ova privremena izmena režima saobraćaja će trajati do 30. marta, a radovi, kako je saopšteno iz Novosadske toplane, neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejne sezone.