Izmena saobraćaja tokom vikenda zbog auto-trke na Mišeluku

Za sve vreme trajanja manifestacije, od subote u 6 do nedelje u 18 časova, na saobraćajnicama petlje Mišeluk i Alibegovac i na Mostu slobode biće zabranjen saobraćaj i to u subotu, 2. juna od 10 do 18 časova, a 3. juna od 9,30 do 17 časova.

Na delu Puta doktora Goldmana (bivši Institutski put) od Novosadske ulice do semaforizovane raskrsnice petlje Mišeluk i na saobraćajnici od Kameničkog puta do petlje Mišeluk (kod zgrade RTV) zabranjuje se saobraćaj za sve vreme trajanja manifestacije od 2. juna u 6 do 3. juna u 18 časova.

Na delu Kameničkog puta od Novosadske ulice do skretanja kod zgrade RTV u smeru ka Petrovaradinu zabranjuje se saobraćaj na desnoj kolovoznoj traci i preusmerava na levu sa dvosmernim kretanjem i ograničenjem brzine kretanja na 40 km/h dana 2. juna od 10 do 18 časova, a 3. juna od 9,30 do 17 časova.

Zbog auto-trke Velika nagrada Novog Sada biće izmenjene i trase linija JGSP i to autobusi broj 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 84 koji saobraćaju preko Mosta slobode, u oba smera, tako da sa Bulevara oslobođenja skreću u ulicu Maksima Gorkog, zatim Stražilovskom, Žarka Zrenjanina, Bulevarom Mihajla Pupina, preko Varadinskog mosta i Kameničkim putem do Novosadske ulice u Sremskoj Kamenici gde skreću levo do Puta doktora Goldmana i dalje postojećim trasama, osim za linije br. 76, 77, 78, 79, 81 i 84 koje nastavljaju pravo ulicom Vojvode Putnika, i dalje postojećim trasama.