VIDEO K9: Radnici Novosadske toplane u ponedeljak počinju radove na rekonstrukciji vrelovoda na više lokacija zbog čega je izmenjen saobraćaj u zonama radova.

OFF: Zbog radova na rekonstrukciji vrelovoda u bloku Gogoljeve i Ulice Miše Dimitrijevića, kao i u Ulici Branislava Nušića, došlo je do izmene režima saobraćaja u ovim delovima grada.

OFF GRAFIKE: Raskrsnica Gogoljeve i tolstojeve ulice je zatvorena za saobraćaj, a Tolstojeva ulica je postala slepa zbog radova na rekonstrukciji vrelovoda. Ova izmena režima saobraćaja trajaće do 21. jula. Saobraćaj je zabranjen i u delu Ulice Branislava Nušića od broja 4 do broja 10 i ta ulica postaje “slepa” – iz smera Ćirpanove do broja 10 i iz smera Futoške ulice do broja 4. Ova izmena režima saobraćaja trajaće do 26. jula.