Izmena režima saobraćaja povodom organizovanja dočeka Nove godine

Povodom organizovanja dočeka Nove godine na Trgu slobode i Trgu Republike u Novom Sadu određuje se privremena zabrana saobraćaja u ulicama Njegoševoj, Miloša Hadžića, Trifkovićevom trgu, Đure Jakšića, Nikolajevskoj, Svetozara Miletića, Grčkoškolskoj, Zlatne grede (od Pašićeve do Daničićeve), Grozde Gajšin, Natoševićevoj, Nikole Pašića (od Grčkoškolske do Skerlićeve), Modene, Ilije Ognjanovića, Trg Republike, Daničićeva, Kosovska i Šumadijska (od Ulice Aleksandra Tišme do Daničićeve ulice) koja važi od 31. decembra 2017. godine od 11.00 časova do 1. januara 2018. godine do 4.00 časa.

Semafori u široj zoni centra Grada Novog Sada u noćnim satima 31. decembra 2017. godine do 1. januara 2018. godine radiće u režimu za dane vikenda, odnosno biće ukinut režim žutog trepćućeg svetla.

U svim ulicama užeg centra grada (pešačke zone) zabranjuje se ulazak vozilima sa važećim odobrenjem, osim vozila organizatora manifestacije, javnih komunalnoh preduzeća i prioritetnih vozila.

Javno preduzeće „Parking servis“ privremeno će zatvoriti parking garažu iza zgrade SNP-a koja će biti korištena za potrebe parkiranja vozila organizatora i gostiju, kao i parking na Trgu Republike kod ulaza u pešačku zonu od 31. decembra 2017. godine u 8.00 časova do 1. januara 2018. godine u 4.00 časa.

Privremeno će biti uklonjeni zaštitni stubići pešačke zone u Njegoševoj ulici i Ulici Mite Ružića za potrebe službe hitne pomoći i vatrogasne službe.