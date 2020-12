Izmena reda vožnje zbog epidemije

Zbog epidemije kovida-19 Javno gradsko saobraćajno preduzeće od 1. decembra uskladilo je polaske gradskih autobuskih linija. To zanči da će u špicu, od 7 do 9 časova i od 14 do 17 časova, biti pojačani kapaciteti, tako što će umesto manjih saobraćati veći autobusi, dok će van tog perioda, kao i nakon 18 časova biti ukinuti određeni polasci.

Odluke o promenama u redu vožnje autobusa JGSP-a donote su na osnovu naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije, a za sada nije poznato do kada će važiti ove izmene, saopšteno je iz preduzeća.

Podsetimo, u vozilima gradskog prevoznika obavezno je nošenje zaštitnih maski, a preduzeće je trebalo da obezbedi redare koji kontrolišu da li se putnici pridržavaju mera.

U JGSP-u navode i da od 1. decembra više ne saobraća noćna linija 18a i 18b, dok će svi polasci na prigradskim i međumesnim linijama redovno saobraćati. Detalje o ukinutim polascima sugrađani mogu naći na sajtu preduzeća u odeljku Red vožnje, u kom će polasci biti precrtani i imaće oznaku NVR, odnosno “ne saobraća vanredna situacija”.