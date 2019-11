Izložba portugalskih diplomata na Filozofskom fakultetu

U organizaciji Instituta Kamoiš, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu priređena je izložba pod nazivom “Pisci diplomate” o portugalskim diplomatama koji su bili i književnici.

Cilj izložbe je da pokaže koliki je uticaj Portugala u diplomatiji bio još u 19. veku, a Filozofskog fakulteta, kako je rečeno, širenje diplomatskih veza između ove i naše zemlje kroz časove jezika i brojne kulturne aktivnosti.

“Dakle, to su konkretno pisci iz Portugala koji su ujedno predstavljali i svoju zemlju u inostranstvu. I tu imamo pisce koji su bili na funkciji još u 19. veku, pa do dana današnjeg i koji su se pored svog izuzetnog diplomatskog rada ostvarili i na polju književnosti. I po prvi put organizujemo izložbu posvećenu diplomatiji Portugala. I ovim događajem prvi put imamo priliku da ugostimo novu ambasadorku te republike u Srbiji”, rekao je Tomislav Bukatarević, koordinator Centra za jezike Filozofskog fakulteta.

Samim tim, kazao je Bukatarević, biće predstavljen i rad Portugalskog centra, s obzirom na to da Filozofski fakultet već dugi niz godina ima saradnju sa portugalskim Institutom Kamoiš koji je svoju kancelariju na ovom fakultetu otvorio još u oktobru 2017. godine.

“Došla sam ovde pre 3 godine. Konačno smo dobili priliku da otvorimo centar za portugalski jezik ovde u Novom Sadu. To nam je bila dugogodišnja želja, još od osnivanja centra za portugalski jezik u Beogradu. Hteli smo da budemo prisutni i u ovom prelepom gradu. To nam se ostvarili i srećni smo zbog toga. Ova izložba je jedan od primera šta sve želimo da prezentujemo u Srbiji. Mislim da ćemo u budućnosti imati još mnogo toga lepoga”, navela je Sofija Marinjo, lektorka za portugalski jezik.

Prema njenim rečima, u Srbiji se ranije nije mnogo znalo o Portugalu, ali se ta slika menja i sada znaju nešto ne samo o fado muzici, već i o jeziku i kulturi uopšte. Uočene su brojne sličnosti između naše zemlje i Portugala, a aktivan je i program razmene studenata.

“Primamo mnogo studenata iz Portugala, a neki od mojih studenata idu na portugalski univerzitet. Postoje i stipendije za kurseve tokom leta od strane Kamoiš univerziteta, mog instituta koji studentima nudi takvu mogućnost. Oni na taj način mogu da uče portugalski u Lisabonu”, dodala je Marinjo.

Izložbu je posetila i naša sugrađanka, balerina Gabriela Tegloši Jojkić koja je boravila u Portugalu i napisala knjigu o toj zemlji čije je izdavanje pomogao Kamoiš institut.

“Knjiga se zove Pisma iz Portugala. Bez želje da liči na neka prethodna pisma koja su mnogo veći pisci to uradili i napisali. Jednostavno su to moja lična zapažanja i iskustva koja sam za vreme 6 meseci boravka u Portugalu i to tamo dole na okeanu, gde je božanstvena klima i gde su divni ljudi”, kazala je Tegloši Jojkić.

Izložbu je posetila i nova ambasadorka Portugala u Srbiji Marija Viržinija Mendes da Silva Pina koja je danas boravila u Novom Sadu.