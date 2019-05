IT kadrovi – strateška snaga Srbije

U 2018. godini izvoz IT softvera i usluga premašio je milijardu evra i tako postao

najznačajnija privredna grana u Srbiji po izvozu.

Država je relativno skoro prepoznala snagu i značaj IT-a, te je pri Vladi otvorena i kancelarija za IT. Na pitanje da li je dovoljno urađeno u ovoj oblasti, a posebno kada je reč o ostanku mladih stručnjaka u zemlji, odgovara prof. dr Velimir Abramović.

Procenjuje se da bi za dostizanje dve milijarde evra od izvoza IT usluga, prema

sadašnjem modelu rada, bilo potrebno dodatnih trideset hiljada IT stručnjaka.

Zato je obrazovanje IT kadrova od strateške važnosti, naveli su u nadležnom ministarstvu,

dodajući da je obrazovanje IT kadrova jedna od ključnih mera u Strategiji razvoja IT

industrije za period do 2020. godine. (Prilog KTV Zrenjanin)