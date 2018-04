Isplativo upravljanje parkovima prirode

Upravljanje zaštićenim područjima je dinamičan proces u kojem je potrebno uskladiti mere za zaštitu prirode sa aktivnostima korišćenja te iste prirode, a eko-turizam, kažu stručnjaci, podrazumeva jedno takvo usklađivanje.

“On može biti isplativ, mi možemo to i novčano vrednovati. Ono što je veoma ineresantno je to da se to vrednovanje može sprovoditi na način da vidimo kako sprovodimo ekološku edukaciju. On je jako koristan i dobar zato što građanstvo uvodi u informacije o očuvanju zaštite prirode, možemo biti slobodni i reći da je to jedno od sredstava za zaštitu prirode”, naveo je Vladimir Stojanović, profesor na PMF-u.