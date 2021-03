Isplate subvencija poljoprivrednicima

Počinje isplata subvencija od 4.000 dinara po hektaru tako da će u narednih 15 dana biti isplaćeno skoro 70 miliona evra na račune poljoprivrednih gazdinstava, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Odgovarajući na tvrdnje nekih udruženja poljoprivrednika da je došlo do smanjenja subvencije, Nedimović je rekao da je 2019. godine isplaćena jednokratna subvencija od 1.200 dinara po hektaru, zato što je tada litar dizela bio 169 dinara.

Prošle godine je, dodao je on, isto isplaćeno uoči izbijanja pandemije, pošto nije bilo poznato kakva će biti situacija na tržištu energenata, ali i da je došlo do dramatičnog pada cene dizela od 30 do 40 dinara po litru.

Naglasio je da za subvenciju ne mora niko da se prijavi i da je svi automatski dobijaju, u skladu sa registrom poljoprivrednih gazdinstava.