Isključenja struje za utorak, 8. oktobar

NOVI SAD

Bulevar cara Lazara 9-21, Boška Buhe 2, 2A, 2B, 6, 10, 10A, 10B, Blagoja Parovića 9-9B, od 8,30 do 10,30 časova

Bulevar cara Lazara 3, Institut za industr. sistem SSRO 1, Mašinski fakultet, Pravni fakultet, PMF, Viša ekonomska škola, DIF, Studentski dom 1 levo, Studentski dom 1 desno, Menza, kafić, 3ki erc 1, 3ki erc 2, od 11,30 do 13,30 časova

SSRO EV – 1P u Ulici Eržebet Berček, od 9 do 11 časova

Ruđera Boškovića 1A do 25, od 8 do 11 časova Laze Nančića 37-63, 42-66a, Novaka Radonjića 3-21, Đorđa Magaraševića 25-43, 24a-56, od 8 do 13,30 časova