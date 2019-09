Isključenja struje za petak 20. septembar

NOVI SAD

Milovana Glišića 2-8, 1-7, Kosovska 21A-25, Marka Miljanova 2-4, 10-12, od 11,30 do 13,30 časova

Milana Rakića 12-16, 11-15, Zemljane ćuprije 13-15, Marka Nešića 2-8, 3-5, Đorđa Rajkovića 6, Save Vukovića 20, 17-27, Lađarska 2, 18, 18A, 1-3, Pavla Stamatovića 5, od 8,30 do 10,30 časova

PETROVARADIN

Vojna bolnica i vojna radionica, od 8,30 do 13 časova

KISAČ

Trg Komenskog, Ondreja Marčoka i Novi Kisač, od 11,30 do 14 časova

Deo ulice Vojvođanska od 176 do 204 i od 167 do 179, preduzeće Irmovo i Crpka Irmovo, od 8 do 11 časova

BAČKI PETROVAC

Institut za hmeljarstvo, od 8 do 11 časova