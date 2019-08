Ishrana i planiranje trudnoće

Karakteristika lošeg životnog stila je nedovoljno kretanje, konzumiranje alkohola i duvana kao i loša ishrana koji mogu uticati na plodnost partnera, objašnjavaju lekari Specijalne bolnice “Beograd” i s tim u vezi daju savete za zdrav život.

“Nemojte da jedete uz televiziju, uz telefon. Posvetite pažnju tome šta jedete, da to bude kvalitetno, zdravo i ono što volite. Nije stvar u dijetama, nego je stvar u tome šta se unosi, kako se unosi, u količini koja se unosi”, rekla je dr Slavica Kažić, ginekolog.

Izbalansirana ishrana podrazumeva redovne, manje obroke bogate proteinima, vitaminima i mineralima, posebno kalcijumom i gvožđem. Stručnjaci preporučuju belo meso, ribu, zeleno povrće, citruse, žitarice sa celim zrnom, đumbir.

“Za đumbir je dobijena nagrada, Nobelova nagrada, jer je otkriveno da on podiže nivo telomera. Kao kada imate neku pletilju koja plete džemper. I, sada kad dođe do kraja, da se ne bi otparao džemper ona mora dole napraviti jednu petljicu. E, to je telomera. A geni, hromozomi su nama jako važni da su stabilni iz tog razloga da bi došlo do uspešne oplodnje i uspešnog razvoja ploda”, pojasnio je prof. dr Slaviša Stanišić, ginekolog.

Telomera je protein na hromozomu koji utiče na stabilizaciju gena i značajno utiče na uspešnost začeća. Istovremeno, istraživanja su pokazala da vitamin D, osim što je dobar za kosti i zdravlje organizma, podizanje imuniteta i u borbi protiv autoimunih bolesti, igra veliku ulogu u začeću, objašnjavaju ginekolozi.

“Poslednjih godina je vitamin D postao izuzetno popularan. Da ne kažem jedan od najtraženijih vitamina na našem podneblju. Ranije se smatralo D vitamin, imamo sunčane periode, nije neophodan. Međutim, porastom svih ovih, nazovimo nekih hroničnih oboljenja, insulinemije, steriliteta, počela su i dublja istraživanja koja je uloga D vitamina i koja je njegova korist”, istakla je dr Marijana Šašić, ginekolog.

Poseban značaj vitamin D ima kod nekih od najčešćih uzroka ženskog steriliteta, policističnih ovarija i endometrioza, kazala je ona. Uz ishranu bogatu ribom i orašastim plodovima lekari savetuju i dodatan unos vitamina D.

Prema rečima doktorke Šašić, njegova specifična uloga je što u procesu vantelesne oplodnje uspeva da zadeblja endometrijum kod žena što je važno za uvećanje uspešnosti same oplodnje.