Kako inspirisati mlade da se što efikasnije uključe na tržište rada i ostvare sve svoje potencijale, tema je konferencije pod nazivom “Inovacija – moja revolucija” održane u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu.

“Ideja je da ovom konferencijom na koju smo doveli vrlo značajne, ugledne govornike poput Dejana Ilića koji je tvorac mikrobaterije, poput dva poznata srpska “start up-a”, Strawberry Energy i MbrainTrain, digitalnog umetnika koji je 4D tehnologijom oživeo deo srpske istorije na fasadama svetskih metropola, predstavnika korporacije, dvoje naših divnih ljudi koji u Emiratima i Turskoj su napravili zavidnu karijeru u Guglu, ali i jedne mlade dame koja je influenserka”, rekla je Darija Tankosić iz Pokreta “Moja inovacija”.

Kroz debatu brojnih eminentnih govornika sa konferencije je mladima upućena poruka da je važno otkriti u sebi talenat kao polaznu tačku za aktiviranje u željenom poslovnom pravcu.

“Ja bih najradije da prenesem ono što sam ja praktično stekao i što vidim šta se dešava u Srbiji i kako se dešava u Srbiji. Počećemo verovatno od iskustava koje se donosi i zaključaka koji se donosi ilizaključaka koji se donosi pri obrazovanju. Kad se završi taj obrazovni ciklus bilo koliko da traje, onda se donose odluke. Na jednoj raskrsnici ste, idete u industriju, idete dalje da se usavršavate, postdoktorske studije ili tako nešto. I onda kakvi su uslovi u Srbiji ili vani ili se pravi biznis ili da stupite u kontakt sa nekom korporacijom”, rekao je Dejan Ilić, inovator.

Prema njegovim rečima, mladi ljudi bi trebalo da se odvaže i započnu vlastiti biznis, a preduslov za to je sticanje prktičnih veština tokom obrazovanja.

“Kad kažete sistem, vi mislite verovatno na sistem obrazovanja. To mora da se promeni, jer bez praktičnog iskustva u toku obrazovanja nema sigurno efektivnog učenja. Učiti samo radi učenja i sticanja znanja, imati jedna veliki kolos informacija u glavi, a ne pretočiti to u praktična ostvarenja je manje korisno. Tako da ja mislim na tom planu bi trebalo uvesti dosta promena. Koliko čujem u Srbiji već počinje to dualno obrazovanje”, kazao je Ilić.

U okviru konferencije organizovan je i niz radionica na kojima su strudentimogli da dobiju korisne savete na koji način da realizuju svoje ideje u praksi.

Namera organizatora je da konferencija poput ove obiđe čitavu Srbiju kako bi motivisali što više mladih ljudi da uspešno grade svoje karijere.