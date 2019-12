Igralište u Veterniku za decu iz kraja

Za Nenada Pagonisa, desetostrukog svetskog šampiona u kik boksu, nema dileme da je sport njegovo životno opredelenje i nakon uspešne profesionalne karijere.

Naime, uskoro će u pored njegove kuće Veterniku biti izgrađeno dečje igralište na kome će neki novi klinci moći da vežbaju fudbal, košarku i druge sportove, što je, smatra Pagonis, najbolji način da se razviju u zdrave ličnosti.

“Ovo još nije teren, ovo je početak pravljenja terena. Poželeo bih da deca iz ovog kraja imaju ono osnovno sredstvo za razbibrigu, za igru, za neko lepše detinjstvo, a to je upravo teren na kojem sam ja odrastao na Staroj Detelinari, na kojem su moji vršnjaci odrastali i svi normalni zdravi sportisti koji su uspeli nešto u životu. Mislim da su prvo bili na sportskim igralištima kao deca”, kazao je Pagonis.

Želja mu je, kako kaže, da deca umesto da se igraju po kanalima i neasfaltiranim terenima za košarku, imaju adekvatne uslove za rekreaciju. Problemi koji prate izgradnju igrališta imaju veze sa stanjem u kojem se danas nalazi naše tržište rada.

“Sad je trenutno ovde nasuto nekih 100 kubika peska i tucanika i tu je stigao i behaton. Ivičnjaci su stigli pre mesec dana, ali jednostavno postoji deficit majstora u gradu koji postavljaju behaton i evo, u ovom slučaju, mislim da mesec i po dana mučim muku da nađem majstore koji bi postavili ivičnjake, jer ne mogu ništa drugo da radim dok ne postavim ivičnjake, pa tek onda ide nasipanje ostalog tucanika, nivelisanje, ravnanje terena, sprave su već gotove”, rekao je Pagonis.

Biće tu i koševi, golovi, igralište za nešto manju decu, kao i deo za teretanu, pojasnio je Pagonis. On je dodao i to da je bavljenje sportom preduslov za dobro zdravlje, a svoj put do profesionalnog sportiste opisao je u knjizi u Ringu sa životom koja, kako je rekao, šalje snažne životne poruke.

“Tema knjige je upravo to. Kako se suočavati sa izazovima. Svi izazovi koji sam ja prošao, koji nisu bili nimalo laki, što životni, što sportski, borba je onako najočigledniji primer nečeg surovog. Borba na život ili smrt. To je samo u ringu sofisticirano. Nije kao ranije što je bilo, ali evo ove godine su poginula tri-četiri boksera u ringu. To je opet jako destruktivan sport. Tako da nadam se da je moja dosadašnja karijera bila svrsishodna i težak životni put koji sam prošao sam pretočio u knjigu i to će biti neke lekcije za mlade koje će oni nadam se da koriste”, naveo je Pagonis.

Na zemljištu koje je dobio od grada na korišćenje od 5 godina, deci u svom komšiluku Pagonis će, kako je rekao, pružiti ono što nemaju, a to je igralište, osnovno sredstvo za igru.