I telo je instrument

“Otvoreni krug” Novi Sad spovešće još jednu radionicu “Telo kao instrument” namenjenu zaljubljenicima u telesnu muziku, kao i svima koji žele da prošire svoje fizičke i mentalne kapacitete. Radionicu će voditi Marko Dinjaški i Ana Vrbaški, članovi grupe Alice in WonderBand i udruženje građana “Otvoreni krug”.

“U pitanju je telesna muzika, odnosno telesne perkusije. E sad šta je to i o čemu se radi. To je način proizvođenja muzike samo svojim telom to jest različitim načinima kao što je puckanje prstima, lupkanje po telu, lupkanje nogama o pod i tako dalje. Ali, takođe i pevanjme. Zbog toga što je to neki instrument koji stalno nosimo sa sobom”, rekla je Ana Vrbaški iz Udruženja građana “Otvoreni krug”.

Telesna muzika, prema njenim rečima,nije samo izvođačka tehnika, već i neka vrsta socijalnog teatra.

“To je nešto u šta, radionice koje držimo, u njih mogu da budu uključeni svi. Čak i oni koji nikada nisu imali prilike da se bave muzikom. Dakle, oni koji su želeli da idu u muzičku školu ili su želeli da se bave pevanjem, pa su hteli da se upišu u hor, ali im je neko rekao da nemaju sluha, oni slobodno mogu da se priključe našim radionicama, jer je poenta u tome da se bavimo muzikom, ali muzikom u izvsnom smislu muziko-terapijom”, objašnjava Vrbaški.

Ona je dodala da vežbe podstiču i kreativnost, pa je to iskustvo veoma dragoceno. Osim što izvođači svojim telima proizvode muziku, objasnila je Vrbaški, takođe se i kreću što je korisno za oslobađanje od stresa.

“Kada počnemo da radimo telesne perkusije tek onda shvatimo ustvari koliko u današnjem životu imamo malo dodira sa koordinacijom pokreta, sa drugim ljudima, sa komunikacijom u grupi, ali sa neverbalnom komunikacijom u grupi. Dakle, radimo na nečemu što ljudi danas obično ne rade i samim ti je vrlo često prva reakcija smeh. Zbog toga što ne možete da verujete da ne možete da ponovite dva puta isti ritmički model, a da ne pogrešite”, rekla je Vrbaški.

Treću po redu decembarsku besplatnu radionicu telesne muzike za mlade i odrasle ovo udruženje održaće u subotu 21. decembra od 11 do 130 časova u Kulturnoj stanici Eđšeg.