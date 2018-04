I Srbija bez plastičnih kesa?

U Srbiji se, prema nekim procenama, godišnje potroši oko 20 miliona evra za nabavku plastičnih kesa, od kojih oko 30 do 40 odsto bude bačeno, što itekako utiče na zagađenje životne sredine.

U pojedininim prodavnicama ovog meseca počelo je naplaćivanje kesa po ceni od dva dinara. Prvi podaci pokazuju da je njihova potrošnja opala skoro za polovinu, što je ohrabrujuće, naveo je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, koji je pozvao i ostale trgovinske lance da slede njihov primer.

Dalji koraci, prema njegovim rečima, biće preduzeti kroz nekoliko meseci i zavisiće od rezultata ove akcije.

Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine nedavno je najavljeno da će u našoj zemlji biti zabranjena upotreba tankih plastičnih kesa i uvedena obavezna naplata biorazgradivih. Srbiji je dobrodošla i Direktive o plastici Evropske unije iz februara ove godine, kojom se ograničava maksimalna godišnja potrošnja kesa na 90 po osobi, do kraja 2019. godine.

“Ona je nama zgodno došla kao mogućnost da prateći njihove standardedonosimo i svoje propise koji zaista to prate. To nam je olakšalo samo situaciju. Ali mi smo već pre godinu dana ili manje, razmišljali o tome i imaćemo taj alat u rukama. Država inače ima taj alat, samo ga do sad nije koristila. Zašto, to je pomalo kurtuloroško pitanje”, kzao je Trivan.