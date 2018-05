Humanitarna akcija u MZ Detelinara

Savet MZ ,,Detelinara” organizovao je humanitarnu akciju kako bi pomogao Svratištu za decu i mlade iz Novog Sada.

Akcija se ogleda u prikupljanju odeće, obuće, hemije i sredstava za ličnu higijenu za decu uzrasta od 5 do 18 godina.

“Naime, radi se o Svratištu, koje se nalazi na Bulevaru oslobođenja. Potrebna je hemija za decu, potrebna je garderobica, obuća, odeća, posteljina. Eto, mi apelujemo na sugrađane, na ljude koji su sa nama svakog dana, kojliko mogu toliko da se odazovu, to je jako humanitarno i jako lepo sa njihove strane, za sad smo već nešto pokupili, mada akcija traje od 11. maja do 28. i vrlo smo zadovoljni ovih par dana kakav je bio odziv od građana”, rekla je rekla je Ljiljana Brborić, referent u MZ Detelinara.

Akcija prikupljanja pomoći traje do 28. maja i za sada je odziv zadovoljavajući. Sugrađani koji žele da pomognu svoje donacije mogu doneti u prostorije ove mesne zajednice koje se nalaze u Ulici Braće Popović br. 4, ponedeljkom, sredom i petkom od 7,30 do 15,30 časova i utorkom i četvrtkom od 7 do 12 i od 17 do 20 časova.