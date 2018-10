Humanitarna akcija MZ Omladinski pokret

Već tradicionalno MZ “Omladinski pokret” dva puta godišnje organizuje humanitarne akcije prikupljanja pomoći za najugroženije sugrađane.

“Pa ova je akcija vezana za prikupljanje odeće, obuće, sredstava za ličnu higijenu ćebadi, koje uglavnom idu na neka mesta na koja mi procenimo da bi trebalo da idu. Ove godine pomuć upućujemo Sigurnoj ženskoj kući, Dnevnom prihvatilištu za odrasle i Domu u Veterniku za decu ometenu u razvoju”, rekao je Dane Basta ispred ove mesne zajednice.

Od 15. oktobra do sada je prikupljeno 40 džakova garderobe, sredstava za higijenu, ćebadi. Odziv sugrađana je veliki i nadaju se da će prikupiti i više do srede, 24. oktobra, do kada traje ova humana akcija.

“Pa uvek je dobar odziv, sve bolji i bolji. Ljudi imaju taj neki osećaj da pomognu drugima kada su u nevolji, a i jednostavno imaju viška garderobe, koju neće više nositi i proslede je onima kojima treba”, kazao je Basta.

Sugrađani koji žele da daju svoj doprinos, donacije mogu predati u prostorijama MZ “Omladinski pokret” ponedeljkom i sredom od 7,30 do 12 i od 17 do 20 časova, a utorkom, četvrtkom i petkom od 7,30 do 15,30 časova.