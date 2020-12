Gužve za PCR testiranje

VIDEO K9: Na poziv jedne sugrađanke naša Info ekipa je danas ispred Instituta za javno zdravlje Vojvodine zabeležila gužvu u redu za PCR testiranje. Naime, veliki broj njih, kako kažu, zakazali su testiranje preko sajta eUprave i dobili isti termin. U Institutu, međutim, kažu da se testiranje vrši prema zakazanim terminima, a da čekanje u redu nije duže od 15 do 20 minuta.

S obzirom da naša televizijska ekipa nije imala dozvolu da snima u dvorištu Higijenskog zavoda, nismo imali mogućnost da anketiramo građane koji su čekali u redu i nisu hteli da izađu kako ne bi izgubili mesto.

Međutim, u nezvaničnom razgovoru, neki od njih su se požalili da se termini koje su dobili putem internet zakazivanja preklapaju, što dovodi do nervoze, a ponekad i incidentnih situacija u kojima interveniše i policija.

Na naš upit, iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine je, međutim, saopšteno da Institut vrši komercijalno PCR testiranje svakoga dana i vikendom od 7 do 10 čaasova i to na osnovu zakazanih termina te da čekanja u redu ne traju duže od 15 do 20 minuta.

Do dužeg čekanja u redu, kako navode, može doći jedino „jedino kada se vrši dezinfekcija trijažnog kontejnera u kome se vrši testiranje, ali da se, po početku rada posle dezinfekcije, vrlo brzo istestiraju svi koji su čekali“.

Do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor eUprave o navodnom dupliranju termina, kao ni iz MUP-a o pomenutim intervencijama u redovima za PCR testiranje.