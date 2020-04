Gradski prevoz od 4. maja

JGSP od ponedeljka, 4. maja, uspostavlja redovni linijski prevoz na celokupnoj mreži linija u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu.

Režim odvijanja prevoza putnika će biti realizovan po važećem redu vožnje za subotu u periodima od 5,00 do 8,59 časova, zatim od 13,00 do 16,59 i od 21,00 do 22,59 časova.

U periodima od 9,00 do 12,59, 17,00 do 20,59 i 23,00 do 5,00 sati prevoz se neće obavljati.

Prodaja pretplatnih mesečnih markica za mesec maj od ponedeljka je moguća na prodajnim mestima JGSP-a u Šafarikovoj ulici od 10,00 do 17,00 časova, Futoškoj pijaci od 7,00 do 15,00 časova i na prodajnom mestu koje se nalazi na platou ispred Železničke stanice u periodu od 7,00 do 15,00 časova. Zahtevi za predračun se podnose na [email protected]

Prevoz je organizovan u skladu sa instrukcijama Vlade Srbije za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19.

Tako je ulaz u vozilo javnog prevoza dozvoljen isključivo sa zaštitnom maskom i rukavicama, a ulazak putnika u vozilo je na prva vrata, po principu “jedan po jedan”. Izlazak putnika iz vozila je na druga i ostala vrata, putnici su dužni da drže bezbedno rastojanje. U vozilima su obeležena mesta na kojima je zabranjeno sedenje, a putnici su dužni da poseduju važeću voznu kartu.

Za sve dodatne informacije korisnici usluga se mogu informisati putem sajta http://www.gspns.co.rs i telefonskim putem na brojeve 021 527 399 i 021 527 796 u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

U slučaju promena u režimu prevoza, korisnici će biti blagovremeno obavešteni